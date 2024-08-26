Ранкова атака на Україну коштувала Росії майже 1,3 мільярда доларів

Повітряна атака України 26 серпня коштувала Росії близько 1,26 млрд дол.

Про це відомо із розрахунків ЕП.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 26 серпня, ворог випустив по Україні:

109 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

77 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети Х-22;

28 крилаті ракети морського базування "Калібр";

6 балістичні ракети "Іскандер-М";

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69

БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від 49 тис дол, якщо говорити про власне виробництво РФ, до 290 тис дол, якщо мова йде про імпорт з Ірану. Ми візьмемо за основу середню ціну, яка планувалась для імпорту з Ірану - 193 тис дол.

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Отже, 109 ударних БПЛА "Шахед" коштували РФ близько 21,3 млн дол.

Ціна аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" складає 10 млн дол, загальна сума випущених ракет - 30 млн дол.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 3 млн дол.

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Ракета Х-101 коштує 13 млн дол за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 1 млрд дол.

За інформацією Defence Express, вартість однієї ракети "Калібр" коштує 6,5 млн дол, отже загальна сума витрат на цю ракету становила 182 млн дол.

Ракети Х-59/Х-69 вартують по 0,5 млн дол за одиницю, таким чином загальна сума випущених ракет цього типу складає 5 млн дол.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу – 18 млн дол.

Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 26 серпня по Україні становить 1,26 млрд дол.

Нагадаємо:

Після ранкової атаки росіян Київська ГЕС не зазнала критичних ушкоджень.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.