У Міноборони порахували, що до військових не надійшла гуманітарна допомога на 170 млн
Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на 171,78 млн грн.
Про це повідомляє Міноборони з посиланням на результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року
Зокрема, за даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил України через митний контроль пройшли:
- 424 одиниці транспортних засобів
- 476.23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості
- 6.2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул
Однак, як йдеться в повідомленні, у відомстві не змогли підтвердити факт отримання цих товарів військовими підрозділами.
Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем.
За даними фактами триває розслідування.
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