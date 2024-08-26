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У Міноборони порахували, що до військових не надійшла гуманітарна допомога на 170 млн

Понеділок, 26 серпня 2024, 15:34 - Віктор Волокіта

Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на 171,78 млн грн.

Про це повідомляє Міноборони з посиланням на результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року 

Зокрема, за даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил України через митний контроль пройшли:

  • 424 одиниці транспортних засобів
  • 476.23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості
  • 6.2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул

Однак, як йдеться в повідомленні, у відомстві не змогли підтвердити факт отримання цих товарів військовими підрозділами. 

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Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем. 

За даними фактами триває розслідування.

Нагадаємо: 

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Міноборони війна
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Економічна правда
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