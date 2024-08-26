У Міноборони порахували, що до військових не надійшла гуманітарна допомога на 170 млн

Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на 171,78 млн грн.

Про це повідомляє Міноборони з посиланням на результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року

Зокрема, за даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил України через митний контроль пройшли:

424 одиниці транспортних засобів

476.23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості

6.2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул

Однак, як йдеться в повідомленні, у відомстві не змогли підтвердити факт отримання цих товарів військовими підрозділами.

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Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем.

За даними фактами триває розслідування.

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"Агенція оборонних закупівель" Міноборони уклала низку угод з українськими компаніями на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зв’язку.