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Новости 23 августа: Украина начнет продавать электроэнергию, Норвегия профинансирует производство снарядов

Пятница, 23 августа 2024, 21:00 - Алексей Артемчук

О норвежских снарядах. Норвегия предоставила Украине лицензию на производство 155 мм снарядов и согласилась профинансировать этот процесс.

О продаже электричества за границу. Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу с 25 августа из-за профицита мощности в энергосистеме.

О блэкауте на ЗАЭС. Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута: российские обстрелы повредили внешнюю воздушную линию, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для собственных нужд.

Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания Запорожской АЭС, включив поврежденную высоковольтную линию в работу. 

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О ремонте энергоблока. 23 августа атомный энергоблок на 1 ГВт подключен к энергосистеме Украины после досрочного планового ремонта.

О графиках света. В субботу 24 августа применение графиков отключений света не прогнозируется.

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Украина электроэнергия
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Экономическая правда
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