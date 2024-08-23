Новости 23 августа: Украина начнет продавать электроэнергию, Норвегия профинансирует производство снарядов
О норвежских снарядах. Норвегия предоставила Украине лицензию на производство 155 мм снарядов и согласилась профинансировать этот процесс.
О продаже электричества за границу. Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу с 25 августа из-за профицита мощности в энергосистеме.
О блэкауте на ЗАЭС. Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута: российские обстрелы повредили внешнюю воздушную линию, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для собственных нужд.
Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания Запорожской АЭС, включив поврежденную высоковольтную линию в работу.
О ремонте энергоблока. 23 августа атомный энергоблок на 1 ГВт подключен к энергосистеме Украины после досрочного планового ремонта.
О графиках света. В субботу 24 августа применение графиков отключений света не прогнозируется.
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