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З ремонту вийшов атомний блок на 1 ГВт, це дозволить уникнути відключень – Міненерго

П'ятниця, 23 серпня 2024, 13:08 - Віктор Волокіта

23 серпня атомний енергоблок на 1 ГВт підключено до енергосистеми України після дострокового планового ремонту.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

"До енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів", - йдеться в повідомленні. 

"Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", — міністр енергетики Герман Галущенко.

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Нагадаємо:

Графіки відключення світла, які були особливо жорсткими через спеку, вдалося пом'якшити наприкінці липня після виходу з ремонту двох атомних енергоблоків.

Нещодавно через зростання спеки обмеження для побутових споживачів почали застосовувати знову, бо в Україну повернулася спека. З 23 серпня споживання електроенергії почало знижуватися.

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