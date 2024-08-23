З ремонту вийшов атомний блок на 1 ГВт, це дозволить уникнути відключень – Міненерго
23 серпня атомний енергоблок на 1 ГВт підключено до енергосистеми України після дострокового планового ремонту.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"До енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів", - йдеться в повідомленні.
"Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", — міністр енергетики Герман Галущенко.
Нагадаємо:
Графіки відключення світла, які були особливо жорсткими через спеку, вдалося пом'якшити наприкінці липня після виходу з ремонту двох атомних енергоблоків.
Нещодавно через зростання спеки обмеження для побутових споживачів почали застосовувати знову, бо в Україну повернулася спека. З 23 серпня споживання електроенергії почало знижуватися.