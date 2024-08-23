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Україна у неділю відновить продаж електроенергії за кордон - "Укренерго"

П'ятниця, 23 серпня 2024, 15:27 - Артур Крижний

Україна відновить експорт електроенергії до Європи з 25 серпня через профіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці – суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції", - йдеться у повідомленні.  

Енергетики пояснили, що задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. 

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Способів подолання профіциту може бути два:

  • обмеження генерації українських сонячних електростанцій;
  • відновлення експорту електроенергії в денні години.

Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн, пише "Укренерго".

"Вже завтра (24 серпня - ЕП) буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", - йдеться у повідомленні.

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Водночас енергетики зауважили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій.

У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде. 

Економічна правда.

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