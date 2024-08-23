На День Незалежності обмеження світла не заплановані

У суботу 24 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"24 серпня застосування відключень не прогнозується" - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації буде повідомлено додатково.

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У ДТЕК додали, що ситуація в українській енергосистемі дещо покращилась через сприятливі погодні умова та включення енергоблоку АЕС.

Нагадаємо:

Україна відновить експорт електроенергії до Європи з 25 серпня через профіцит потужності в енергосистемі.

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Економічна правда.