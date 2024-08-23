На День Незалежності обмеження світла не заплановані
П'ятниця, 23 серпня 2024, 17:00 -
У суботу 24 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"24 серпня застосування відключень не прогнозується" - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації буде повідомлено додатково.
Реклама:
У ДТЕК додали, що ситуація в українській енергосистемі дещо покращилась через сприятливі погодні умова та включення енергоблоку АЕС.
Нагадаємо:
Україна відновить експорт електроенергії до Європи з 25 серпня через профіцит потужності в енергосистемі.
Реклама:
Економічна правда.
Реклама: