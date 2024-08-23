Всі розділи
Укр / Рус

На День Незалежності обмеження світла не заплановані

П'ятниця, 23 серпня 2024, 17:00 - Артур Крижний

У суботу 24 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"24 серпня застосування відключень не прогнозується" - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації буде повідомлено додатково.

Реклама:

У ДТЕК додали, що ситуація в українській енергосистемі дещо покращилась через сприятливі погодні умова та включення енергоблоку АЕС.

Нагадаємо:

Україна відновить експорт електроенергії до Європи з 25 серпня через профіцит потужності в енергосистемі.

Реклама:

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Україна у неділю відновить продаж електроенергії за кордон - "Укренерго" 23 серпня 2024, 15:27
Через бойові дії є нові знеструмлення у 7 областях 23 серпня 2024, 12:05
Запорізька АЕС на межі блекауту через російські обстріли - "Енергоатом" 23 серпня 2024, 10:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті