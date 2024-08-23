Запорізька АЕС на межі блекауту через російські обстріли - "Енергоатом"

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", - йдеться у повідомленні.

Наразі Запорізька АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією ПЛ-750кВ "Дніпровська". У разі її пошкодження може виникнути аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива.

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"Під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відсутність кваліфікованого персоналу та перетворення станції на військову базу ускладнює безаварійну експлуатацію.

У пресслужбі наголосили, що Запорізька АЕС повинна невідкладно перейти під контроль України, а російські військові мають залишити станцію. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки в Європі.

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Нагадаємо:

Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Окупанти звинувачують в обстрілі Енергодара Україну й заявляють, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали увечері 11 серпня.

Економічна правда.