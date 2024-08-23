Енергетики відновили лінію живлення Запорізької АЕС

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС, включивши пошкоджену високовольтну лінію в роботу.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції – на належному рівні завдяки роботі ремонтних бригад НЕК "Укренерго"", – йдеться в повідомленні

Зазначається, що високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.

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Нагадаємо:

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.

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