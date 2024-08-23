Енергетики відновили лінію живлення Запорізької АЕС
П'ятниця, 23 серпня 2024, 17:03 -
Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС, включивши пошкоджену високовольтну лінію в роботу.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції – на належному рівні завдяки роботі ремонтних бригад НЕК "Укренерго"", – йдеться в повідомленні
Зазначається, що високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.
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Нагадаємо:
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.
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