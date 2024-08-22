Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются - Кличко

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" находятся на завершающем этапе, возобновить движение поездов планируют в начале осени.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, сегодня начали засыпать котлован грун грунтом. Перед этим вокруг обновленного участка тоннеля котлован залили специальной цементной смесью и почти демонтировали три уровня его креплений.

Также Кличко сообщил, что вскоре будет проведено благоустройство территории на месте стройплощадки, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

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"Накануне специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля длиной 27 метров. Также усилили участки, прилегающие к нему с обеих сторон (общей длиной более 50 метров)", - отметил мэр.

Также, по его словам, сейчас завершают работы по укладке нового рельсового полотна. В тоннеле восстанавливают все необходимые кабельные сети и монтируют контактный рельс, через который подается напряжение.

Перед полноценным восстановлением движения осуществят пробные пуски поездов, а также тщательную проверку всех систем безопасности движения.

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"Делаем все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени", - заверил Кличко.

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Теремки и Голосеев без метро. Что случилось с "синей" веткой метрополитена

Напомним:

Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Аварийная ситуация, которая возникла между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Экономическая правда.