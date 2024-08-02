Новости 2 августа: новый тендер для "Охматдета", прогноз повышения коммунальных тарифов

О населении: В 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тыс. человек соответственно).

О тарифах. Предполагается постепенное повышение тарифов ЖКХ, однако сроки и параметры их корректировки являются сферой неопределенности и, соответственно, риском для прогноза инфляции.

Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням.

О торговле. Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в начале 2022 года.

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О Нацрегуляторе тарифов. 2 августа члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем Регулятора Юрия Власенко.

О доходах. 24% украинцев при нынешнем уровне доходов испытывают серьезные материальные трудности.

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