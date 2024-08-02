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У 2024-2025 роках з України виїде ще 700 тисяч людей — НБУ

П'ятниця, 2 серпня 2024, 11:35 - Віктор Волокіта , Ярослав Вінокуров

У 2024–2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тис. осіб відповідно). 

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України. 

Це припущення погіршено порівняно з квітневим інфляційним звітом у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями е/е та посилює ризики для опалювального сезону. 

Як йдеться в повідомленні, крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію. 

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Крім того, міграцію зумовить повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.

Очікується, що чисте повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році та буде поступовим (близько 400 тис. осіб), оскільки через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.

"Кількість внутрішньо переміщених осіб також залишатиметься значною, бо згідно з опитуваннями значна їх частка не має куди повертатися через значні руйнування", - йдеться у звіті. 

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Нагадаємо:

За даними НБУ, минулого року відплив мігрантів за кордон становив 200 тисяч чоловік. 

Економічна правда

міграція НБУ Україна
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