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НБУ очікує підвищення тарифів для населення з 2025 року

П'ятниця, 2 серпня 2024, 11:56 - Віктор Волокіта , Ярослав Вінокуров

Припускається поступове підвищення тарифів ЖКГ, однак терміни та параметри їх коригування є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції. 

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року.

Проте, як зазначають в НБУ,  складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, зумовлять поступове коригування тарифів у наступних роках. 

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Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. 

Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. 

Зокрема, як наголошують в НБУ, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення. 

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"З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. 

Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - йдеться у звіті. 

Нагадаємо:

Імпорт е/е завдяки інтегрованості з європейською енергосистемою дасть змогу частково скоротити дефіцит власних потужностей. Однак ціна імпортної е/е вища за внутрішню, а щорічна вартість такого імпорту становитиме близько 1 млрд дол. 

Економічна правда

НБУ Нацбанк ЖКГ послуги
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