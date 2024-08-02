Ексзаступник Галущенка очолив Нацкомісію з тарифів

Власенко

2 серпня члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою Регулятора Юрія Власенка.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Як йдеться в повідомленні, Власенко має досвід роботи в енергетичній галузі більше 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З травня 2021 року по липень 2024 року працював першим заступником Міністра енергетики України.

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Нагадаємо:

1 серпня ЕП повідомила, що в п’ятницю має відбутися переобрання голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Замість чинного керівника Комісії Валерія Тарасюка має бути призначений колишній заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

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Як відомо, три дні тому уряд довів склад Комісії до 6 членів, призначивши терміном на 6 років Юрія Власенка та Руслана Слободяна.

Чотирьох з шести чинних комісіонерів співрозмовники видання називають орієнтованими на міністра енергетики Германа Галущенка. Крім Власенка та Слободяна - це також Костянтин Ущаповський та Олександр Формагей.

За даними ЕП, в середу вони ініціювали процедуру переобрання голови, яка має відбутись цієї п’ятниці.

Згідно із законом, під час голосування переможець повинен отримати чотири з шести голосів членів НКРЕКП.

"Ущаповський та Формагей теж претендували на крісло, але міністр вирішив, що буде Власенко", - розповів співрозмовник ЕП.

Економічна правда