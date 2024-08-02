Чверть українців відчувають серйозні матеріальні труднощі — опитування

24% українців при теперішньому рівні доходів відчувають серйозні матеріальні труднощі.

Про це свідчать результати опитування Національного Демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні.

Найбільше - 39 відсотків українців - відповіли, що при такому доході відчувають певні матеріальні труднощі.

На думку 28% опитаних, на цей дохід можна жити, а 8% українців можуть собі дозволити жити комфортно.

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Крім того, 47% опитаних вважать, що наступне покоління буде менш забеспечене, протилежної думки притримуються 24% українців.

Довідково: Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

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Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо:

43% українців мають заробітну плату меншу ніж 10 тисяч. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття.

Економічна правда