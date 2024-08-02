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МОЗ: буде проведено новий тендер для відбудови "Охматдиту"

П'ятниця, 2 серпня 2024, 15:07 - Артур Крижний

Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"По новому тендеру: я хочу, щоб він оголосився якомога швидше, тому наступного тижня ми створимо наглядово-ревізійну раду, яка затвердить критерії для учасників тендеру", - заявив він.

До наглядової ради ввійдуть представники МОЗ, адміністрації "Охматдиту" та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення.

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Кошти, які були зібрані на БФ "Охматдит", будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні. Ревізійно-наглядова рада буде відповідати за доцільне використання цих коштів. 

"Ми оголошуємо через процедуру Prozorro: критерії того оголошення, хто може податися та вимоги до підрядника. Вони будуть зазначені там і узгоджені з наглядовою радою", - додав Ляшко.

За його словами, публікація нового тендеру займе до 16 днів. Пропозиції на виконання будуть прийматися 7 днів.

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Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що "Охматдит" відбудовуватиме маловідома фірма.

Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт корпусу лікарні "Охматдит".

Економічна правда.

Охматдит
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