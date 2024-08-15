Новости 15 августа: метро на Виноградарь, "Укрпочта" изучает возможность работы в Судже

О метро на Виноградарь. "Киевский метрополитен" заключил договор с ООО "Группа компаний "Автострада" на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилого массива Виноградарь.

Об "Укрпочте". "Укрпочта" готова открыть отделение в контролируемом ВСУ городе Суджа Курской области РФ, если получит указания штаба по работе на освобожденных территориях при Кабмине.

О "Харьковоблэнерго". В НАБУ и САП сообщили детали разоблачения организованной группы, которая завладела средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

О заводе Дерипаски. Фонд государственного имущества планирует приватизировать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который ранее принадлежал подсанкционному российскому олигарху Олегу Дерипаске.

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О главе АМКУ. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд взять главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко под стражу с залогом в более 121 млн грн.

Эксклюзив ЭП

Украина до сих пор качает российский газ и финансирует войну против себя. Продолжится ли это в 2025 году?

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Украина ежегодно приносит российскому бюджету не менее 5 млрд долл. Будет ли Киев финансировать агрессора в 2025 году? (укр)