Метрополитен заключил с "Автострадой" договор на строительство метро на Виноградарь за 13,8 млрд

"Киевский метрополитен" заключил договор с ООО „Группа компаний "Автострада" на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилого массива Виноградарь.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие.

Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев, а их стоимость составляет 13,78 млрд грн.

Как говорится в сообщении, сейчас идет оформление всех разрешительных документов и передача строительных площадок подрядной организации. После этого начнутся строительные работы.

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Строительство метро на Виноградарь - важный городской проект, реализация которого обеспечит жилой массив Виноградарь и жителей Подольского района скоростным пассажирским транспортом, а также круглосуточными надежными укрытиями.

Метрополитен напомнил, что в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" в муди разорвал договор с АО "Киевметрострой". Причина - неудовлетворительные сроки выполнения подрядной организацией строительных работ.

Также метрополитен в суде пытается взыскать часть предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ, а также штрафные санкции.

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Напомним:

Группу компаний "Автострада" признали победителем процедуры закупки по строительству метро к жилому массиву Виноградарь в Киеве.

По сообщению владельца группы компаний Максима Шкиля, на первом этапе компания планирует начать работы за свой счет, без авансов. Общую сумму инвестиций в этот проект компания оценивает в более $50 млн.