Незаконное обогащение главы АМКУ: САП просит его арестовать с залогом в 121 млн

Фото ЦПК

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд взять главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко под стражу с залогом в более 121 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Как говорится в сообщении Центра, 15 августа на заседании выступила только прокурор САП, на следующем заседании планируется выступление защиты. Также должны допрашивать двух свидетелей - тещу и тестя Кириленко.

Прокурор рассказала, что во время обыска по месту жительства чиновника нашли ключи от двух квартир в городе Ужгород. Это новые квартиры, о которых следствию не было известно.

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Жена Кириленко во время обыска объяснила, что это якобы квартиры ее матери. Однако, согласно данным реестра, они зарегистрированы на другое лицо.

Кириленко комментировать подозрение журналистам отказался.

Как сообщило агентство "Укринформ", видеотрансляция судебного заседания по просьбе стороны защиты не осуществляется. В то же время само заседание открытое, на нем присутствуют журналисты.

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Напомним:

Детективы НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации председателю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

Среди приобретенного имущества:

7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса;

6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль "ВМԜ Х3".

Общая стоимость активов - 61,7 млн грн, при этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок, заявили в САП.

Экономическая правда