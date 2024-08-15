ФГИУ собирается приватизировать Николаевский глиноземный завод Дерипаски

Фонд государственного имущества планирует приватизировать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который ранее принадлежал подсанкционному российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщили в ФГИУ, передает LIGA.net.

Отмечается, что сейчас Фонд занимается регистрацией этого имущества для наполнения уставного капитала НГЗ. Только после этого будет происходить подготовка к началу большой приватизации завода.

На сегодня по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), в доход государства изъяли 100% корпоративных прав НГЗ, которые ранее контролировал Дерипаска. Отдельно изъяли здания (более 150) и более 200 единиц транспорта и тому подобное.

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В ФГИУ заверили, что НГЗ, безусловно, будет выставлен на приватизацию.

Напомним:

В марте этого года Фонд госимущества заявил о завершении национализации очередного актива российского олигарха Олега Дерипаски - ООО "Николаевский глиноземный завод".

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По ходатайству Офиса Генерального прокурора арестовано 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия Николаевского глиноземного завода, владельцем которого является подсанкционный российский олигарх Дерипаска.