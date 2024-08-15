Подозрения экс-руководителю "Харьковоблэнерго" и сообщникам в хищении миллионов: детали

В НАБУ и САП сообщили детали разоблачения организованной группы, которая завладела средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

В 2021 году руководитель АО "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок 11 904 ед. трансформаторного оборудования и 79 425 ед. электроизмерительных приборов по завышенной на 132,5 млн грн. В то же время цену отдельных компонентов оборудования подняли в пять раз.

По данным правоохранителей, реализации коррупционной схемы способствовали руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и оценщик, которые обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок в интересах будущих победителей.

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В 2021-2022 гг. в результате частичного выполнения договора на поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам АО "Харьковоблэнерго" нанесен ущерб на сумму 12,5 млн грн, утверждают в НАБУ и САП.

По их данным, введение режима военного положения и предоставление обществу гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций, в том числе и энергетического оборудования, заставило участников схемы отложить завладение последней суммой в 120 млн грн.

"А после проведения детективами процессуальных действий в АО "Харьковоблэнерго" решили в начале 2023 года прекратить реализацию плана и не продолжать выполнение договора", - говорится в сообщении НАБУ.

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Сейчас о подозрениях сообщили:

- и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 гг.);

- руководителю отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго";

- руководителю отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;

- частному оценщику;

- руководителю коммерческого предприятия.

Напомним:

По данным Украинской правды, относительно руководителя коммерческого предприятия, то речь идет об Александре Козыре.

Экономическая правда