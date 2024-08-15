"Укрпочта" рассматривает возможность работы в Судже при определенных условиях

"Укрпочта" готова открыть отделение в контролируемом ВСУ городе Суджа Курской области РФ, если получит указания штаба по работе на освобожденных территориях при Кабмине.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

В компании на запрос издания ответили, что необходимо соблюдение двух главных условий: обеспечение безопасности сотрудников компании и наличие источников финансирования.

"Укрпочта" готова открываться в Судже при двух ключевых условиях: первое - это достаточный уровень условий безопасности, в частности, для наших сотрудников и людей на территориях. Речь идет не о гарантировании 100% безопасности, ведь и в Украине это сегодня невозможно, а о приемлемом уровне риска.

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Вторая - принятие соответствующего решения и источников финансирования", - заявил Смелянский.

Источниками финансирования пенсий или гуманитарной/социальной помощи на территории Курской или Белгородской областей могут быть замороженные средства РФ, добавили в компании.

"Это же касается доставки посылок нашим ребятам и девушкам в ВСУ. В этом случае мы открываем и доставляем, или доставляем передвижными отделениями. Возможно, потребуется новый тип передвижного отделения - что-то вроде машины "Козак", - предположили в пресс-службе "Укрпочты".

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Отмечается, что разрешение на открытие отделений "Укрпочты" на российской территории может принять штаб по работе на освобожденных территориях при Кабинете Министров.

"Обычно Кабинет Министров Украины создает штаб по работе на освобожденных территориях. Штаб прорабатывает решения, которые выносятся на КМУ или Верховную Раду Украины (по примеру Харьковщины и Херсонщины в 2023 году). Поэтому, все механизмы уже отработаны, и, как только будет соответствующее решение, мы можем его применить", - добавили в "Укрпочте".

Напомним:

Президент Зеленский после проведения спецсовещания 14 августа сообщил, что власти обдумывают возможность создания военных комендатур в Курской области РФ, если в этом будет необходимость.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Украина может создать военные комендатуры в Курской области РФ для оказания гуманитарной помощи местным жителям.

15 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о создании первой военной комендатуры в Курской области РФ, которую возглавил генерал-майор Москалев.