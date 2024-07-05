Новости 5 июля: конфликт Найема с Минфином, новые графики отключения для Украины

О МВФ. Международный валютный фонд (МВФ) обновил базовый сценарий по Украине на 2024 год. Если раньше Фонд прогнозировал рост ВВП на 3-4%, то теперь этот показатель уменьшен до 2,5-3,5%.

Об увеличении зарплат из-за дефицита кадров. Украинские предприятия испытывают нехватку рабочей силы, что давит на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.

О конфликте Найема и Министерства финансов. В Минфине заявили, что Агентство восстановления сразу получило транш на €150 миллионов от Еврокомиссии, но довела планы финансирования подрядчикам без официального правительственного одобрения.

В то же время Представительство ЕС в Украине выразило обеспокоенность относительно неиспользования Агентством восстановления 150 млн евро на ремонты, и это не первый случай "неэффективного менеджмента".

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Бывший глава Агентства восстановления Мустафа Найем опровергает обвинения Минфина в неэффективном использовании агентством средств, выделенных международными партнерами, а также ряд других утверждений.

О новых графиках. С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.

Об энергетике. В ближайшее время чиновники представят обществу изменения в законодательство и новые кредитные программы, которые помогут в преодолении дефицита электричества.

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Эксклюзивы ЭП.

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