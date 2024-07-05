Підприємства вимушені підвищувати зарплати через брак працівників - НБУ 

Українські підприємства відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

"Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення", - зазначили в НБУ.

В огляді також вказали, що кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася в червні (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.

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Проте, як зазначили в НБУ, за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

"Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6.6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом е/е. Зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість", - йдеться в огляді НБУ.

Нагадаємо:

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Бізнес другий місяць поспіль негативно оцінив результати своєї діяльності. У червні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) знизився до 43.6 з 48.0 у травні.

Економічна правда