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Зеленський детальніше розповів про комплексний пакет рішень щодо подолання енергокризи

П'ятниця, 5 липня 2024, 20:23 - Артур Крижний

Найближчим часом урядовці представлять суспільству зміни до законодавства і нові кредитні програми, які допоможуть в подоланні дефіциту електрики.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Сьогодні відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад України, у якому взяли участь урядовці та представники різних органів центральної влади. Найближчим часом посадовці мають детально представити суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики.

"Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду. Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше", - заявив Зеленський.

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Українська влада також активно веде перемовини з європейськими партнерами з метою збільшення обсягів імпорту електроенергії. Паралельно тривають роботи з відновлення енергетичних об'єктів.

Відповідальність за реалізацію комплексного пакета рішень щодо енергетики буде персональною для кожного урядовця. Крім того, будуть враховані додаткові потреби громад.

Нагадаємо:

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики.

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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