У Мінфіні відреагували на заяву про "блокування" коштів для відновлення України

Агентство відновлення одразу отримало транш на €150 мільйонів від Єврокомісії, але довела плани фінансування підрядникам без офіційного урядового схвалення.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів України на запит ЕП.

Зазначається, що у листопаді 2023 року уряд України та Європейська Комісія підписали угоду про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України" на суму 250 млн євро.

Угода передбачає фінансування проєктів у сфері транспорту та соціальної інфраструктури, а також заходів із підтримки сільського господарства.

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"Звертаємо увагу, що в напрямках, на які виділила грант Єврокомісія, фінансування захисту об’єктів енергетики не передбачено", - підкреслюють у Мінфіні.

В рамках цієї угоди в грудні 2023 року Україна отримала перший транш 150 мільйонів євро. Ці кошти були спрямовані одразу Агентству відновлення для їх використання. Необхідно було лише розробити порядок використання цих коштів і визначити перелік конкретних об'єктів та затвердити його урядом, підкреслили у Міністерстві фінансів.

Однак, Агентство відновлення завершило розробку порядку та формування переліку об’єктів фінансування лише у березні 2024 року. Мінфін та інші відповідальні Міністерства погодили його протягом 10 днів. Це дало можливість винести Мінвідновленню цей документ на засідання уряду для його затвердження. Втім, Мінвідновлення досі цього не зробило, зазначають у відомстві.

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"Замість дотримання установлених процедур, Агентство відновлення почало діяти на власний розсуд. Зокрема, довела плани фінансування підрядникам які розпочали роботи на об'єктах, розраховуючи що фінансування уже було забезпечене. Але без офіційного урядового схвалення фінансування таких заходів неможливе, Агентство не мало права брати зобов'язання оплатити роботи, на які в держбюджеті поки відсутні кошти", - йдеться у відповіді пресслужби.

За даними відомства, Агентство відновлення передає підрядникам інформацію, яка не відповідає дійсності, звинувачуючи у затримках Кабмін та Мінфін.

"Ці гроші є коштами платників податків і повинні використовуватися прозоро та ефективно, тим більше в умовах воєнного стану і надзвичайно обмежених ресурсів, коли кожна гривня є надзвичайно цінною і спрямовується на потреби захисту та оборони України. Мінфін залучає кошти від міжнародних партнерів шляхом великих зусиль. Тому у цьому процесі необхідно дотримуватися процедур, які Агентство називає "бюрократичними перешкодами", - додали у пресслужбі, нагадавши, що щодня, на потреби оборони та безпеки спрямовується в середньому 5 млрд грн.

Попри те, що Агентство відновлення не використовує перший транш у розмірі 150 млн євро від ЄС, Міністерство фінансів продовжує залучення ресурсів для потреб відновлення.

Зокрема, у травні 2024 року направило до Представництва ЄС в Україні запит на виділення другого траншу у розмірі 100 мільйонів євро, які мають бути спрямовані на відновлення (80 млн євро), а також підтримку аграріїв (20 млн євро).

За результатами розгляду запиту Мінфіну, Представництво ЄС в Україні висловило занепокоєння щодо невикористання Агентством відновлення першого траншу у розмірі 150 млн євро і повідомило, що другий транш буде виділено після внесення змін до угоди (які наразі напрацьовуються сторонами) і його розмір буде збільшено ще на 50 млн євро на відновлення портової інфраструктури, зазначає відомство.

"З урахуванням зазначеного, на сьогодні говорити про блокування використання коштів на відновлення портової інфраструктури є некоректним, оскільки навіть чинною угодою не передбачено такий обсяг та напрямок підтримки", - підкреслили у Мінфіні.

Нагадаємо:

Раніше джерела ЕП повідомляли, що Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" нібито блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергооб'єктів, що додатково блокує другу частину гранту на відновлення портової інфраструктури.

Економічна правда.