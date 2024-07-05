Агентство відновлення систематично не виконує свої функції - Мінфін

Представництво ЄС в Україні висловило занепокоєння щодо невикористання Агентством відновлення 150 млн євро на ремонти, і це не перший випадок "неефективного менеджменту".

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів України на запит ЕП.

Раніше повідомлялося, що Агентство відновлення одразу отримало транш на €150 мільйонів від Єврокомісії, але довела плани фінансування підрядникам без офіційного урядового схвалення.

Так, у Міністерстві фінансів зазначили, що Агентство відновлення систематично не виконує свої функції. Наприклад, воно має забезпечити будівництво водогону в Миколаївській області до 31 грудня 2024 року коштами МФО, зокрема ЄІБ.

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"Процедура передбачає, що Агентство відновлення має надати проєктну пропозицію до Міністерства фінансів для визначення доцільності підготовки спільного з МФО проєкту. Станом на сьогодні зазначена проєктна пропозиція від Агентства відновлення до Міністерства фінансів не надходила", - йдеться у повідомленні.

Агентство відновлення не лише інколи діє на власний розсуд без належних урядових схвалень, але й не забезпечує використання виділених коштів, стверджують у відомстві.

Всього за період 2023-2024 років Агентству в держбюджеті було передбачено 195,7 млрд грн. У 2023 році із виділених 130,4 млрд грн використали лише 82 млрд грн, а 48,4 млрд грн Агентство відновлення не використало і повернуло до держбюджету.

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У 2024 році Агентству відновлення виділено 65,3 млрд грн, з яких станом на 1 травня 2024 року використано 10,3 млрд грн.

"Отже, проблема реалізації проєктів полягає не у дефіциті коштів, а у їх неефективному використанні", - додали у Міністерстві фінансів.

Нагадаємо:

Агентство відновлення одразу отримало транш на €150 мільйонів від Єврокомісії, але довела плани фінансування підрядникам без офіційного урядового схвалення.

Раніше джерела ЕП повідомляли, що Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" нібито блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергооб'єктів, що додатково блокує другу частину гранту на відновлення портової інфраструктури.

Економічна правда.