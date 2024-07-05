МВФ оновив негативний сценарій: поліпшив прогноз ВВП України на 2024 і погіршив на 2025

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF України оновив негативний сценарій, у якому зберігається припущення про більш інтенсивну війну, що триватиме до кінця 2025 року.

Про це ідеться в матеріалах МВФ, опублікованих на його сайті, передає "Інтерфакс-Україна".

Фонд поліпшив прогноз ВВП на цей рік і одночасно погіршив його на наступний.

"Тепер передбачається, що шок почнеться в третьому кварталі 2024 року порівняно з другим кварталом 2024 року в третьому перегляді. Скорочення економіки сягне 1,7% у 2024 році порівняно зі зростанням у базовому сценарії на 2,5-3,5%", - повідомляється в матеріалах МВФ.

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У попередньому негативному сценарії МВФ оцінював можливий спад економіки України цьогоріч у 4%, але водночас припускав його припинення і нульове зростання наступного року, тоді як тепер Фонд вважає, що за негативного сценарію наступного року економіка України скоротиться ще на 1%.

"Згідно з прогнозами, дефіцит енергоресурсів, що зберігається, призведе до зниження виробництва у 2025 році, що спричинить подальше скорочення ВВП на 1% у 2025 році, порівняно з третім переглядом", - пояснив МВФ.

Фонд очікує, що більш затяжна війна вплине на економічні настрої, доступність енергоносіїв, темпи повернення мігрантів, потреби в бюджетних витратах і експортний потенціал.

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В оновленому негативному сценарії оцінку дефіциту торговельного балансу цьогоріч збільшено на $1,3 млрд - до $34,4 млрд, наступного року - на $0,7 млрд, до $26,0 млрд порівняно з відповідно $27,8 млрд і $32,2 млрд у базовому варіанті.

Підвищено також і оцінку дефіциту поточного рахунку з 7,9% ВВП до 8,6% ВВП цьогоріч і з 1,4% ВВП до 1,7% ВВП наступного року, тоді як у базовому сценарії ці показники прогнозуються на рівні відповідно 5,8% ВВП і 6,9% ВВП.

"Дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню і, як очікується, зберігатимуться довше з огляду на погіршення показників експорту, що призведе до вищого номінального знецінення в найближчі роки, перш ніж воно наблизиться до базового тренду", - ідеться в матеріалах.

Згідно з ними, тимчасовий тиск на режим керованої гнучкості обмінного курсу в межах сценарію зниження курсу може зажадати повторного введення деяких заходів валютного контролю, що використовувалися раніше під час війни.

Із урахуванням перерахованого вище в негативному сценарії оцінку міжнародних резервів на кінець цього року знижено на $1,9 млрд - до $32,5 млрд, на кінець наступного - на $3,4 млрд, до $36,6 млрд проти $41,8 млрд і $43,0 млрд у базовому сценарії.

Водночас завдяки зниженню на цей і наступний рік у негативному сценарії оцінки дефіциту бюджету на 1,0-0,9% ВВП - до 27,4% ВВП і 23,9% ВВП відповідно МВФ поліпшив оцінку боргу на 1,2-1,7% ВВП - до 104,7% ВВП і 121,5% ВВП відповідно.

Що стосується інфляції, то її прогноз у негативному сценарії залишено колишнім: 10% цього року і 8,5% наступного проти 8% і 7% у базовому прогнозі.

"Ризики для прогнозів (як базового, так і негативного) залишаються винятково високими, а ризик затяжної війни зріс із часу третього перегляду. Короткострокові ризики зовнішнього фінансування зменшилися після схвалення США бюджету та пакету військової підтримки, хоча дефіцит або затримки можуть матеріалізуватися, якщо владі буде складно виконати умови, необхідні для розблокування виплат зі США та/або ЄС", - зазначається в документі.

МВФ додає, що ризики, пов'язані з війною - як за тривалістю, так і за інтенсивністю - являють собою найбільший ризик для базового прогнозу. Війна може вимагати додаткових витрат на проведення військових операцій у базовому режимі, зокрема за рахунок планової мобілізації. Тривала і більш інтенсивна війна за відсутності додаткової зовнішньої підтримки може зажадати застосування неоптимальних заходів (наприклад, скорочення державної допомоги або накопичення заборгованості за видатками), які можуть спричинити соціально-економічні потрясіння і погіршення прогнозу, зазначив Фонд.

Зазначається, що якщо серйозність потрясінь виведе країну за межі негативного сценарію, можливо, буде потрібно вжити додаткових нетрадиційних заходів, і влада має зобов'язання і можливості для їх реалізації. Наприклад, може йтися про додатковий податок до податку на доходи фізосіб та/або додатковий податок на предмети розкоші або акцизи, а також мобілізацію внутрішнього облігаційного фінансування в ще більшому масштабі.

Останнє може включати, за необхідності, адміністративні заходи до банків щодо володіння ОВДП в обумовленій сумі або мінімальний період, диференціюючи банки на основі індивідуальних умов ліквідності. Вторинні покупки НБУ держоблігацій також можуть послужити підтримкою первинному ринку, вважають у МВФ.

На думку Фонду, можна розглянути такі інструменти, як облігації, прив'язані до інфляції або обмінного курсу. Зрештою, у разі відновлення високого тиску на обмінний курс, але за збереження адекватного рівня резервів, під час коригування позиції грошово-кредитної політики можна було б розглянути певну комбінацію розширеного валютного контролю, а також активну валютну політику, йдеться в матеріалах.

"Загалом, широкомасштабні обговорення з владою планів дій у надзвичайних ситуаціях під час четвертого огляду ще раз підтверджують, що програма залишається надійною навіть у разі такого негативного сценарію", - повторив Фонд висновок, зроблений і після третього перегляду.

Нагадаємо:

Україна отримала 2,2 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду.