Новости 31 июля: App Store заблокировал азартные приложения, Украина наращивает потенциал производства беспилотников

О App Store. App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино по обращению Минцифры.

О дронах. Украина за год может производить более трех миллионов дронов. Для этого есть достаточные производственные возможности и сотрудничество с международными партнерами.

О моратории на долг. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет правительству приостановить выплаты по госдолгу до октября в случае необходимости.

О дашборде. Офис Генпрокурора запустил дашборд, который предоставляет доступ к аналитическим данным по расследованию правонарушений в сфере бизнеса.

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О свете. В четверг 1 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

О международных рейсах. С 1 августа 2024 года "Укрзализныця" расширяет практику верификации пользователей через "Дія.Підпис" на ряд международных рейсов.

Эксклюзивы ЭП.

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Львовский центр протезирования "Незламные" лечит, протезирует и реабилитирует людей, которые потеряли конечности. Как он работает?

В 2024 году на рынок земли вышел бизнес, который покупает наделы в полтора раза дороже чем граждане. Неофициальные платежи на рынке, по оценкам ЭП, за два года могли превысить 12 млрд грн.