В Україні відкрили дані про кримінальні справи проти бізнесу: запустили дашборд

Офіс Генпрокурора запустив дашборд, який надає доступ до аналітичних даних щодо розслідування правопорушень у сфері бізнесу.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Це відповідь на потребу суспільства. Це відповідь на запит бізнесу та інвесторів, які прагнуть бачити справедливість і доброчесність у роботі правоохоронців. Я радий, що дискусія про тиск контролюючих органів на бізнес буде нарешті переведена у площину цифр і даних, а не дописів у соціальних мережах, – зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як йдеться в повідомленні, Офіс Генпрокурора, Мінцифри та Рада підприємництва спільно розробили спільне ІТ-рішення, яке забезпечує прозорість даних про кримінальні правопорушення, які стосуються бізнесу.

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Дашборд – візуалізований додаток до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), який надає доступ до аналітичних даних та статистики щодо розслідування правопорушень у сфері господарської та інвестиційної діяльності.

"Додаток дозволяє всім зацікавленим в реальному часі аналізувати статистику роботи органів правопорядку щодо цієї категорії злочинів, бачити позитивні та негативні тенденції. У ньому зібрані і поєднані в зручному для аналізу і сприйняття форматі дані про статистику розслідувань та розгляду в судах справ, які стосуються бізнесу", - наголоси в пресслужбі.

Там додали, що дашборд вже працює у бета-режимі у вільному доступі на сайті Офісу Генпрокурора.

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Нагадаємо:

Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес, яка перебуває на контролі громадського руху "Маніфест 42", не закрита. Тилові силовики продовжують використовувати кримінальні провадження для вимагання хабарів.

Економічна правда