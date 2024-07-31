Понад три мільйони дронів за рік: Україна збільшила потенціал виробництва безпілотників 

getty images

Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

Про це під час хакатону від Brave1 Precision розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр, передає Суспільне.

"В нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування", — каже Гвоздяр.

За її словами, держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. Перемовини ведуться й з іншими країнами, зокрема Сполученим Королівством.

Реклама:

"Ми достатньо розвинули за рахунок як державних, так і приватних потужностей, щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів – зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів", — сказала Гвоздяр.

Нині Мінстратег опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українському війську.

Читайте також: Рій дронів та божевільні покупці. Як інженери перетворюють виробництво FPV на велику індустрію

Реклама:

Нагадаємо:

У березні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна за додаткової фінансової підтримки з боку західних урядів може виробляти 2 млн дронів на рік, що удвічі більше, ніж поточні темпи виробництва.

Економічна правда