Зеленський підписав закон, який дозволяє призупинити виплати по зовнішньому боргу
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду призупинити виплати за держборгом до жовтня у разі потреби.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Згідно з карткою, законопроєкт 24 липня було направлено до Офісу президента й 31 липня він повернувся до парламенту вже з підписом Зеленського.
Закон дає право уряду тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби до 1 жовтня 2024 року.
Також дозволяє уряду взяти гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн та відсотки).
Нагадаємо:
Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту надати право уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом до завершення переговорів про реструктуризацію.
Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.
Економічна правда.