Зеленський підписав закон, який дозволяє призупинити виплати по зовнішньому боргу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду призупинити виплати за держборгом до жовтня у разі потреби.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з карткою, законопроєкт 24 липня було направлено до Офісу президента й 31 липня він повернувся до парламенту вже з підписом Зеленського.

Закон дає право уряду тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби до 1 жовтня 2024 року.

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Також дозволяє уряду взяти гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн та відсотки).

Нагадаємо:

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту надати право уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом до завершення переговорів про реструктуризацію.

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Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.

Економічна правда.