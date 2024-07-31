App Store заблокував  50 застосунків з нелегальними азартними іграми на вимогу Мінцифри

App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Він нагадав, що раніше за ініціативою президента Володимира Зеленського щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google.

"Сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор", - додав міністр.

Реклама:

За його інформацією, також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування.

"А з Google перемовини тривають. Впевнений, також матимемо результат", - зазначив Федоров.

Нагадаємо:

Реклама:

Мінцифри ухвалило сім рішень для стабілізації мобільного зв'язку та інтернету під час знеструмленнь.

Економічна правда