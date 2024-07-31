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App Store заблокував  50 застосунків з нелегальними азартними іграми на вимогу Мінцифри

Середа, 31 липня 2024, 10:56 - Віктор Волокіта

App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Він нагадав, що раніше за ініціативою президента Володимира Зеленського щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google. 

"Сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор", - додав міністр. 

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За його інформацією, також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування. 

"А з Google перемовини тривають. Впевнений, також матимемо результат", - зазначив Федоров.

Нагадаємо:

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Мінцифри ухвалило сім рішень для стабілізації мобільного зв'язку та інтернету під час знеструмленнь.   

Економічна правда

Мінцифри
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