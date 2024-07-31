App Store заблокував 50 застосунків з нелегальними азартними іграми на вимогу Мінцифри
Середа, 31 липня 2024, 10:56 -
App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Він нагадав, що раніше за ініціативою президента Володимира Зеленського щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google.
"Сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор", - додав міністр.
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За його інформацією, також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування.
"А з Google перемовини тривають. Впевнений, також матимемо результат", - зазначив Федоров.
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Економічна правда
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