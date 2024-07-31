"Укрзалізниця" вводить верифікацію через "Дію" для деяких міжнародних рейсів

З 1 серпня 2024 року "Укрзалізниця" розширює практику верифікації користувачів через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Тепер для покупки квитків на такі маршрути, як №19/20, №23/24 Київ – Хелм, №51/52, №89/90 Київ – Перемишль, №73/74 Харків – Перемишль буде необхідно підтвердити свою особу через застосунок "Дія". Це нововведення доступне через застосунок "Укрзалізниці" та новий сайт для продажу квитків.

Цей крок є тимчасовим заходом для боротьби зі спекуляцією квитками, яка досягає до 50 спроб масової купівлі щодня. Верифікація через "Дія.Підпис" ускладнює роботу перекупників, дозволяючи звичайним пасажирам легше купувати квитки.

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Для іноземних пасажирів, які не мають доступу до "Дія", "Укрзалізниця" залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку:

Одеса – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинеу та інші.

"Укрзалізниця" нагадала про глибину продажу міжнародних квитків:

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польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) – 20 діб до дати відправлення, старт продажів о 09:00;

словацький та австрійський напрямки – 20 діб, старт о 08:00;

молдовський напрямок – 30 діб, старт о 08:00.

Економічна правда.