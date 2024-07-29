Новости 29 июля: вторник без отключений, паспорт РФ владельца сети быстрых займов
О быстрых займах. Украинцы оформляли микрокредиты в сети фирм, владельцы которой имеют российские паспорта.
О налогах. Торгово-промышленная палата Украины призывает воздержаться от законопроекта №11416, который повышает существующие и вводит новые ставки военного сбора.
Эксперты ТПП пришли к выводу, что законопроект содержит ряд крайне угрожающих норм для стабильной работы предпринимателей и экономики.
О гигаваттах Зеленского. До конца 2024 года в Украине вряд ли успеют построить 1 ГВт новой генерации, как в начале июня анонсировал президент Владимир Зеленский.
Об этом заявил глава Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.
О свете. Во вторник 30 июля применение графиков отключения света не запланированы.
Об энергетике. В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером.
Эксклюзивы ЭП.
Веерные отключения света в 90-х: как это было в сравнении с настоящим
Те, кто родились при Советском союзе, хорошо помнят отключения света в конце 90-х годов. Почему так происходило и как решили эту проблему?
Квота со времен СССР. Что не так с обязательным трудоустройством людей с инвалидностью
Государство штрафует компании за недобор в штат людей с инвалидностью, хотя такого количества кандидатов на рынке труда нет. Какие еще проблемы есть с трудоустройством лиц с особыми потребностями?