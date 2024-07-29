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Вівторок має пройти без відключень світла - ДТЕК

Понеділок, 29 липня 2024, 17:30 - Артур Крижний

У вівторок 30 липня застосування графіків відключення світла не заплановані.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"30 липня: обмеження світла не заплановані. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики", - йдеться у повідомленні.

У разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.

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Причина – зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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