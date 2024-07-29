Паспорти РФ знайшли у власників мережі, яка надає українцям "швидкі" гроші

Українці оформлювали мікрокредити в мережі фірм, власники якої мають російські паспорти.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Зазначається, що "Схеми" дослідили одну з мереж мікрокредитних організацій, яка працює по всій Україні. І з'ясували, що її власниками є подружжя громадян з РФ, а їхній син – депутат від "Єдиної Росії" в окупованому Криму, який підтримує вторгнення Росії в Україну. Це, крім загрози національній безпеці, порушує пряму заборону НБУ.

В повідомленні додають, що дані про тисячі боржників можуть потрапити до рук російських спецслужб. З новин все частіше можна почути про підпали авто військовослужбовців ЗСУ. І нерідко клієнти таких мікропозикових організацій, маючи борги, погоджуються на це за відносно невеликі суми.

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"Саме ось ця категорія вона і буде вразливою, тому що їхні проблеми – це дуже мало грошей. Але з погляду оперативного бюджету ФСБ – це взагалі копійки" – каже військовослужбовець Тарас Котов.

За збігом обставин, за рік до підпалу свого авто Котов досліджував тему мікрокредитів, через які українці нерідко стають боржниками, а вже в цьому статусі – легкою здобиччю як для місцевих шахраїв, так і російських вербувальників.

Повідомляється, що "Схеми" звернули увагу на одну з українських мереж мікрокредитних організацій.

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До неї входять декілька компаній. Зокрема, "Просто Позика" – фірма, заснована у 2014-му році, з більше ніж 30 філіями по всій Україні – від Волині до Дніпропетровської області. Та з мільйонними доходами.

На сайті компанії вказано, що процентна ставка "Просто Позики" може сягати аж до півтора мільйона відсотків (1 597 820,85%) річних, залежно від суми кредиту та терміну його погашення.

В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний – Андрій Манучаров, у нього 90% фірми, та Євгеній Слюсар – йому належить 10%.

В аудиторському звіті "Просто Позики", надісланому до НБУ, компанія відхрестилась від усього, пов'язаного з РФ. Наприклад, що вони не мають клієнтів з Росії та Білорусі і взагалі не ведуть "жодних комунікацій з резидентами РФ".

"Схеми" ж з'ясували, що основний власник кредитної фірми – Андрій Манучаров – є громадянином Російської Федерації з 2014 року. Манучаров встиг попрацювати в Україні на державній службі – очолював державне об'єднання "Укрморпорт", маючи у підпорядкуванні 19 морських портів.

Після отримання російського паспорта Манучаров отримав і роботу у державних органах Росії. У вже знайомій йому галузі: його представляють радником генерального директора "Росморпорту" – федерального підприємства РФ, яке оперує всіма морськими портами країни-агресора.

Манучаров починає одночасно мешкати в Росії та окупованому Криму, де опікується питаннями "Росморпорту", та навідується до Києва, де розвиває мікрокредитний бізнес.

Він також служив у Севастополі, ще у 1992-му. В інтерв’ю Манучаров каже, що був командиром підводного човна "з ядерною зброєю на борту".

Його син – Іван Манучаров – депутат підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії "Єдина Росія". Очолює комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв'язку.

Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство Російської Федерації у 2014-му році. А пізніше зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою "Тайм Кредит", яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.

Повідомляється, що на запит "Схем" в Нацбанку повідомили, що "Просто Позика" і "Тайм Кредит" не зверталися до них щодо призначення довіреної особи, щоб замінити керівників з РФ. І це не дивно, адже для НБУ в офіційних документах подружжя Манучарових – громадяни України.

Навесні 2024 року Національний банк продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям "Просто Позика" та "Тайм Кредит". Термін дії – необмежений.

На запит "Схем" НБУ відповів, що наразі не має інформації, яка могла б свідчити про наявність у Манучарова Андрія Івановича та Манучарової Наталії Едуардівни громадянства Російської Федерації. Водночас, враховуючи інформацію, наведену у журналістському запиті, Національний банк надішле запити до Служби безпеки України та органів розвідувального співтовариства з метою отримання додаткової інформації.

Нагадаємо:

Народні депутати ініціювали законопроєкт, що суттєво обмежує ставки за позиками, які видають мікрофінансові організації.