Голова НКРЕКП не вірить у будівництво "гігавата Зеленського" до кінця року

До кінця 2024 року в Україні навряд чи встигнуть побудувати 1 ГВт нової генерації, як на початку червня анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це заявив голова Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) Валерій Тарасюк у інтерв’ю Forbes.

"Моя особиста думка, що навряд чи буде 1 ГВт, але тенденція позитивна – багато інвесторів будують невеликі електростанції", – каже Тарасюк.

Щоб прискорити цей процес, НКРЕКП спростила для нових електростанцій умови і вартість приєднання.

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"Готові індивідуально супроводжувати кожний проєкт, якщо є складнощі як з боку обленерго, так і "Укренерго", – переконує голова НКРЕКП.

За його словами, побудова розподіленої газової генерації – контрольований процес, тому не повинно з’явитися більше генерації, ніж система зможе прийняти.

Газова генерація, як правило, підключається тоді, коли треба покрити піки споживання. "У ці години вартість електрики найдорожча, але середньозважена по добі, місяцю, року має бути прийнятною", – розповів Тарасюк.

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Нагадаємо:

Раніше ексрадниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що не вірить у побудову 1 ГВт газової генерації до кінця року, який анонсував президент Зеленський.

Також повідомлялося, що прогноз щодо встановлення до 1 ГВт газової маневреної генерації - реалістичний і підтверджений чіткими конкретними проєктами: наразі вже є декілька десятків МВт.

11 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки.

Економічна правда