"Укренерго": звикайте ощадливо споживати, це знадобиться нам восени та взимку
В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку", - повідомив він.
Також енергетики попросили українців наразі перенести споживання електроенергії на денні години.
"До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11 до 15", - заявив Кудрицький.
Голова енергокомпанії пояснив, що в цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій.
Нагадаємо:
У вівторок 30 липня застосування графіків відключення світла не заплановані.
Причина – зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.
Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.
Економічна правда.