"Укренерго": звикайте ощадливо споживати, це знадобиться нам восени та взимку

В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку", - повідомив він.

Також енергетики попросили українців наразі перенести споживання електроенергії на денні години.

Реклама:

"До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11 до 15", - заявив Кудрицький.

Голова енергокомпанії пояснив, що в цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій.

Нагадаємо:

Реклама:

У вівторок 30 липня застосування графіків відключення світла не заплановані.

Причина – зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.

Економічна правда.