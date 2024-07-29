Урядовий пакет підвищення податків має загрозливі норми для економіки - ТПП

Торгово-промислова палата України закликає утриматись від законопроєкту №11416, який підвищує наявні та вводить нові ставки військового збору.

Про це повідомляє пресслужба Торгово-промислової палати України (ТПП).

Експерти ТПП дійшли висновку, що законопроєкт містить низку вкрай загрозливих норм для стабільної роботи підприємців та економіки. Податкові "ноу-хау" призведуть до посилення фіскального тиску на добросовісних платників податків і заохотять зростання тіньової економіки.

Більш раціональним рішенням, на думку експертів ТПП, був би пошук резервів коштом підвищення ефективності роботи органів контролю, руйнування чинних схем ухилення від оподаткування, автоматизація бізнес-процесів та тимчасового підвищення ставок наявних податків.

"Іншим важливим рішенням було б скорочення другорядних видатків загальнодержавного бюджету", - додали у пресслужбі.

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Додатковим варіантом пошуку додаткових надходжень могло б бути підвищення ставки ПДВ на 4-5%. На думку ТТП, ПДВ є набагато менш шкідливим для економіки, ніж більшість запропонованих вище податків.

"Негативним ефектом буде зростання цін на всі товари та послуги, але в межах менше 5%", - додали у пресслужбі палати.

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Нагадаємо:

Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".

Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:

"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

Спілка Diia.City United виступає проти підняття податків з обороту компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету.

Новий законопроєкт щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку, вважають у Американській торговельній палаті в Україні.

Економічна правда.