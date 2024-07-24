Авария на синей ветке метро Киева произошла из-за ненадлежащей эксплуатации - прокуратура

Киевская прокуратура провела независимую строительно-техническую экспертизу в рамках расследования причин подтопления тоннелей между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", которая опровергает заявления о том, что причиной аварии стало некачественное строительство.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно выводам экспертов, технической причиной разрушения тоннеля стала его ненадлежащая эксплуатация. Качество строительства самого тоннеля соответствует нормам, и никаких отклонений от проектных решений, которые могли бы привести к разгерметизации, не обнаружено.

Прокуратура также установила, что работы по устранению протечек воды в тоннеле проводились в течение многих лет без привлечения профильных специалистов и научно-исследовательских институтов, что могло ухудшить ситуацию.

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Киевский метрополитен не предоставил прокуратуре никаких документов или экспертных заключений, подтверждающих их заявления о некачественном строительстве. Более того, предварительные выводы экспертизы, полученные КГГА еще в январе, также не были предоставлены следствию.

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Напомним:

Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Аварийная ситуация, которая возникла между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Экономическая правда.