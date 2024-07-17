Новости 17 июля: доллар и евро пересекли исторические максимумы, в "Дії" появилась услуга бронирования

Про энергетику. "Энергоатом" досрочно подключил к энергосети Украины очередной энергоблок мощностью 1000 МВт - после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования.

Оборудование для ветровых электростанций не вошло в список льготного импорта, который приняла Верховная Рада.

В четверг 18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться в течение всех суток.

О связи. Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования к базовым станциям мобильных операторов в условиях военного положения.

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Теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи во время отключений электроэнергии в течение 10 ч, вместо 4 ч как было раньше.

О российской нефти. "Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.

Об авиации. В понедельник состоялась встреча японской делегации с рабочими Международного аэропорта "Львов". Во время нее показали авиакомпании, которые готовы возобновить сообщение.

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Так, среди потенциальных компаний были представлены Windrose, airBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian и Swiss.

О бронировании в "Дії". В приложении "Дія" завершено тестирование и запущена новая услуга бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.

О финансах. Еврокомиссия предоставила положительную оценку первого регулярного платежа в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственного управления.

О курсе валют. Доллар подорожал до нового официального максимума в 41,46 гривны, а курс евро впервые превысил 45 гривен.

Эксклюзивы ЭП.

Днепровские "офисы" продолжают выманивать деньги у россиян и рекрутировать молодых украинцев в психологическое рабство. Справедлива ли индульгенция для мошеннических "офисов" во время войны?