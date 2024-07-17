Підсилить енергосистему: "Енергоатом" достроково підключив енергоблок після ремонту

"Енергоатом" достроково підключив до енергомережі України черговий енергоблок потужністю 1000 МВт – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

"Завдяки оперативним діям українських атомників повернення енергоблоку в штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" також зазначили, що враховуючи складну зупинку в енергетиці, фахівці компанії складають максимум коштів для оперативного проведення планово-попередніх ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт.

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"Усі інші енергоблоки компанії, які знаходяться на підконтрольній території України, працюють у плановому режимі", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо:

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

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Економічна правда