Всі розділи
Укр / Рус

Підсилить енергосистему: "Енергоатом" достроково підключив енергоблок після ремонту

Середа, 17 липня 2024, 11:47 - Віктор Волокіта
 

"Енергоатом" достроково підключив до енергомережі України черговий енергоблок потужністю 1000 МВт – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. 

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".  

"Завдяки оперативним діям українських атомників повернення енергоблоку в штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу", - йдеться в повідомленні. 

В "Енергоатомі" також зазначили, що враховуючи складну зупинку в енергетиці, фахівці компанії складають максимум коштів для оперативного проведення планово-попередніх ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт.

Реклама:

"Усі інші енергоблоки компанії, які знаходяться на підконтрольній території України, працюють у плановому режимі", - додали в пресслужбі. 

Нагадаємо:

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Реклама:

Економічна правда

Енергоатом енергетика Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Українцям розповіли, коли завершать добудову Хмельницької АЕС 28 червня 2024, 14:18
"Енергоатом" – з наглядовою радою, "Укрнафта" управлятиме активами "Татнєфті" 26 червня 2024, 10:25
Уряд сформував наглядову раду "Енергоатому" 22 червня 2024, 13:03
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті