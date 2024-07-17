Обладнання для вітрових електростанцій не потрапило під скасування мит і податків

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Обладнання для вітрових електростанцій не увійшло до списку пільгового імпорту, який ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомляє пресслужба Української вітроенергетичної асоціації.

"Попри те, що прийняття цих проєктів законів несло важливу мету щодо посилення енергетичної безпеки країни і стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, проголосовані тексти не містять відповідні положення для галузі вітроенергетики", – йдеться в повідомленні УВЕА у Facebook.

Зазначаться, що обладнання для ВЕС ввозиться під кодом УКТЗЕД 8502 31 00 00, який не потрапив до ухваленого закону.

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В повідомленні додають, що вітрові електростанції відносно швидко могли б замістити частину знищеної росіянами електрогенерації.

"Інвестори вже мають до 3 ГВт готових до будівництва проєктів. До того ж вітрова енергетика – це ті потужності, які будуються за дуже оперативний термін – один рік", – йдеться в заяві.

Повідомляється, що в Україні на різних стадіях розвитку є 58 проєктів вітрових електростанцій загальною потужністю понад 7 ГВт. Реально реалізованими з них можуть бути 4-5 ГВт.

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Нагадаємо:

Ухвалені Верховною Радою законопроєкти 11258 і 11259, що передбачають безмитне ввезення в Україну енергетичного обладнання, а також звільнення його від ПДВ, пришвидшать децентралізацію енергетики.

Верховна Рада проголосувала за звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в Україну.