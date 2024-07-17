Офіційний курс долара оновив історичний максимум, а євро - вперше за 45 гривень
Середа, 17 липня 2024, 19:48 -
Долар подорожчав до нового офіційного максимуму у 41,46 гривні, а курс євро вперше перевищив 45 гривень.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 18 липня.
Офіційні курси встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,46 грн (це новий максимум);
- 1 євро — 45,34 грн (і це теж максимальне значення).
Раніше, євро перетнув позначку у 45 гривень лише на "чорному ринку" валют. А долар вперше офіційно перетнув 41 гривню ще 12 липня.
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Нагадаємо:
Національний банк України встановив на 17 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2575 грн/$.
Економічна правда.
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