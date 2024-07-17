Офіційний курс долара оновив історичний максимум, а євро - вперше за 45 гривень

Долар подорожчав до нового офіційного максимуму у 41,46 гривні, а курс євро вперше перевищив 45 гривень.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 18 липня.

Офіційні курси встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,46 грн (це новий максимум);

1 євро — 45,34 грн (і це теж максимальне значення).

Раніше, євро перетнув позначку у 45 гривень лише на "чорному ринку" валют. А долар вперше офіційно перетнув 41 гривню ще 12 липня.

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Нагадаємо:

Національний банк України встановив на 17 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2575 грн/$.

Економічна правда.

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