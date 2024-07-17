Бронювання у "Дії" запрацювало: як скористатися послугою

Мінекономіки

У застосунку "Дія" завершено тестування та запущено нову послугу бронювання військовозобов'язаних. Тепер українці можуть оформити бронювання всього за годину, не виходячи з дому.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони можуть забронювати співробітників через портал "Дія", - йдеться у повідомленні.

Як працює бронювання через "Дію":

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Відповідні міністерства та ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, які мають право на бронювання працівників. Керівники підприємств подають через "Дію" списки військовозобов'язаних, яких потрібно забронювати. Система автоматично перевіряє дані військовозобов'язаних через реєстри. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг". Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду. В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.

Людина також може отримати паперове підтвердження бронювання. А також за бажанням подати документи на бронювання у паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, процес бронювання замає не більше години.

"Послуга працює в кілька кліків, а результат слід чекати не довше години часу. У цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати", - розповів він.

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Нагадаємо:

Мінцифри активно працює над електронним бронюванням на порталі "Дія" - планує на початку липня розпочати бета-тест.

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".

Повідомлялось, що процес бронювання працівника в "Дії" відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником.

Економічна правда.