Бронювання у "Дії" запрацювало: як скористатися послугою
У застосунку "Дія" завершено тестування та запущено нову послугу бронювання військовозобов'язаних. Тепер українці можуть оформити бронювання всього за годину, не виходячи з дому.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
"Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони можуть забронювати співробітників через портал "Дія", - йдеться у повідомленні.
Як працює бронювання через "Дію":
- Відповідні міністерства та ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, які мають право на бронювання працівників.
- Керівники підприємств подають через "Дію" списки військовозобов'язаних, яких потрібно забронювати.
- Система автоматично перевіряє дані військовозобов'язаних через реєстри. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг".
- Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.
- В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.
Людина також може отримати паперове підтвердження бронювання. А також за бажанням подати документи на бронювання у паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.
За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, процес бронювання замає не більше години.
"Послуга працює в кілька кліків, а результат слід чекати не довше години часу. У цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати", - розповів він.
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Законопроєкт про економічне бронювання зареєстрований. Як воно працюватиме?
Нагадаємо:
Мінцифри активно працює над електронним бронюванням на порталі "Дія" - планує на початку липня розпочати бета-тест.
Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".
Повідомлялось, що процес бронювання працівника в "Дії" відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником.
Економічна правда.