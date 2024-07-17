Авіакомпанії, які можуть першими повернутися в Україну: аеропорт Львова показав список
У понеділок відбулася зустріч японської делегації з робітниками Міжнародного аеропорту "Львів". Під час неї показали авіакомпанії, які готові відновити сполучення.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту.
Так, серед потенційних компаній було представлено Windrose, airBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian та Swiss.
Раніше, про свою готовність відновити частину авіасполучень заявляла латвійська airBaltic - до та з Києва, Львова та Одеси, коли це дозволять безпекові умови.
Нагадаємо:
Україна починає офіційні перемовини з європейським та американським авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів в період воєнного стану.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів.
Україна подає заявки до Європейських та Американських безпекових регуляторів для підтвердження плану щодо відкриття повітряного простору.
Економічна правда.