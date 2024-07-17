Авіакомпанії, які можуть першими повернутися в Україну: аеропорт Львова показав список

Міжнародний аеропорт "Львів"

У понеділок відбулася зустріч японської делегації з робітниками Міжнародного аеропорту "Львів". Під час неї показали авіакомпанії, які готові відновити сполучення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту.

Так, серед потенційних компаній було представлено Windrose, airBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian та Swiss.

Раніше, про свою готовність відновити частину авіасполучень заявляла латвійська airBaltic - до та з Києва, Львова та Одеси, коли це дозволять безпекові умови.

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Нагадаємо:

Україна починає офіційні перемовини з європейським та американським авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів в період воєнного стану.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів.

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Україна подає заявки до Європейських та Американських безпекових регуляторів для підтвердження плану щодо відкриття повітряного простору.

Економічна правда.