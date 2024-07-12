Экспорт Китая растет быстрее всего за более чем год, несмотря на конфликт с ЕС и США

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В июне экспорт Китая показал самый быстрый рост за последний год. Торговый баланс также на вершине своего профицита.

Об этом сообщает Financial Times.

В прошлом месяце экспорт Китая вырос самыми быстрыми темпами за последний год, поскольку торговля остается двигателем для второй по величине экономики мира, несмотря на растущую напряженность в отношениях с Европой и США.

Сообщается, что падение импорта привело к рекордному профициту торгового баланса в июне, поскольку Пекин полагается на промышленность для поддержания экономики.

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Экспорт в июне подскочил на 8,6% в годовом выражении в долл, ускорившись с 7,6% в мае и ознаменовав собой самый сильный рост с марта 2023 года.

В июне импорт сократился на 2,3% в годовом исчислении, что значительно ниже прогноза экономистов на 2,8% и роста на 1,8% в мае.

Профицит торгового баланса Китая составил 99,05 млрд долл, что опередило прогнозы на уровне 85 млрд долл и стало рекордом за один месяц. За первые шесть месяцев года экспорт вырос на 3,6%, а импорт - на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Отмечается, что экспортная активность может быть обусловлена тем, что производители осуществляют авансовые поставки, пытаясь избежать повышения тарифов в США, которое вступает в силу в августе.

Нарушение судоходных маршрутов через Красное море йеменскими боевиками-хуситами также заставило некоторых китайских экспортеров отправлять товары раньше, чтобы успеть к пиковому заказу рождественского периода.

Пекин все больше полагается на экспорт и производство для стимулирования роста, поскольку китайская экономика борется со слабым внутренним спросом и длительным спадом в секторе недвижимости.

Также в сообщении добавляют, что по мнению аналитиков Capital Economics тарифы, которые охватывают лишь небольшую часть китайских товаров, будут иметь ограниченное влияние в краткосрочной перспективе, поскольку экспортеры переориентируют поставки.

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Напомним:

Китай расследует, являются ли недавние тарифы и действия Европейского Союза против второй экономики в мире барьером для свободной торговли.

После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в "обменный пункт", где единственной ключевой валютой стал китайский юань.

Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.