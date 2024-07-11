США виділить майже 1,1 мільярда доларів на підтримку вітчизняних електромобілів
Адміністрація Байдена планує виділити американським автовиробникав майже 1,1 млрд дол для модернізації виробництва електрокарів.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що адміністрація Байдена планує виділити компаніям General Motors і Stellantis, материнській компанії Chrysler, майже 1,1 мільярда доларів у вигляді грантів на переобладнання заводів для виробництва електромобілів і комплектуючих.
Міністерство енергетики оголосило про заплановані гранти на суму 1,7 млрд доларів, які допоможуть профінансувати реконструкцію 11 заводів у восьми штатах, що перебувають у зоні ризику, щоб забезпечити виробництво 1 млн електромобілів на рік, зберегти 15 000 існуючих робочих місць і створити 3 000 нових робочих місць.
Міністерка енергетики Дженніфер Ґранхолм заявила, що понад десять років тому стало зрозуміло, що автовиробники, щоб прийняти майбутнє, потребують федерального партнера, особливо для того, щоб конкурувати з іншими країнами, які субсидують свою автомобільну промисловість, і саме в цьому полягає суть цих масштабних інвестицій.
Також в повідомленні додають, що Дональд Трамп різко розкритикував політику Байдена щодо електромобілів і пообіцяв змінити її, якщо вступить на посаду.
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