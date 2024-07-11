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Китайський юань "захопив" Московську біржу після санкцій США

Четвер, 11 липня 2024, 13:41 - Артур Крижний

Після введення санкцій США Московська біржа фактично перетворилася на "обмінний пункт", де єдиною ключовою валютою став китайський юань.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

За даними Центробанку Росії, юань займає 99,6% біржового ринку валюти. Решта 0,4% припадає на "дружні" валюти, такі як білоруський рубль і казахстанський тенге.

До початку великої війни юань становив лише 3,5% валютних угод на Мосбіржі, але його частка стрімко зросла після введення санкцій.

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Торгівля турецькою лірою, яку раніше розглядали як альтернативу доларам і євро, також різко скоротилася. Якщо торік обсяги торгів лірою сягали 50 млрд рублів на місяць, то зараз вони впали майже в 100 разів.

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Нагадаємо:

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Напередодні США істотно розширили санкційний список щодо Росії, включивши до нього сотні нових позицій, зокрема Московську біржу, яка в результаті була змушена оголосити про припинення торгів доларом США і євро з 13 червня.

Як наслідок впливу санкцій, готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків різко зріс. 12 червня станом на 21:30 максимальне значення заявок на купівлю першої валюти становило 120 рублів за долар, а другої – 125 рублів за євро.

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США.

Економічна правда.

Росія юань санкції біржа
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