Китай відмовляється купувати російський скраплений природний газ без знижок

Китайські покупці скрапленого газу вимагають знижок на вантажі з Росії навіть від компаній, не занесених до санкційних списків.

Про це повідомляє Reuters передає Natural Gas World.

Повідомляється, що компанія "Новатек" – найбільший виробник скрапленого природного газу (СПГ) у Росії, з квітня знайшов покупців у КНР на свій газ, оскільки санкції ускладнили йому експорт з проєкту "Арктик СПГ-2".

Однак "Новатеку" довелося піти на поступки за ціною. Попри те, що проєкт „Ямал СПГ" чи „Новатек" як компанія не перебувають під санкціями США, китайські покупці все одно чекають знижки, бо це російський вантаж.

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Китайському представництву компанії, відкритому спеціально для пошуку місцевих клієнтів, вдалося продати вантаж обсягом 75 тис тонн, основну частину якого - 60 тис тонн - придбала Beijing Gas Group.

Китай уже отримує з гігантською знижкою трубопровідний газ із Росії. Цього року ціна цих поставок становитиме 260 дол за тисячу кубометрів. Це на 35% менше, ніж платять решта європейських клієнтів "Газпрому" (400 дол за тисячу кубів).

У рамках проєкту "Сила Сибіру-2", який Кремль наполегливо пропонує Пекіну, Китай і вимагає газ за внутрішньоросійськими цінами. Це близько 60 дол за тисячу кубометрів - тобто вчетверо менше, ніж "Газпром" отримує зараз.

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Більша частина китайського імпорту СПГ з Росії з початку великої війни надходить з Ямалу, що належить "Новатек", і "Сахалін Енерджі", яка контролюється "Газпромом".

Китайський державний енергетичний гігант CNPC і державний Фонд Шовкового шляху володіють 20% і 9,9% відповідно в Ямальському проєкті потужністю 16,5 млн тонн на рік.

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